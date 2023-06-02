Porsche Design выпустил современную версию культовых часов

Бренд Porsche Design представил часы Chronograph 1 — 75 Years Porsche Edition. Они выполнены в стиле часов Chronograph I, которые выпускаются с 1972 года и периодически переиздаются с различными усовершенствованиями.
Новая модуль получила чёрный корпус из карбида титана, защищённый сапфировым стеклом циферблат диаметром 40,8 мм и ремешок из элементов текстиля и кожи. Задняя часть корпуса закрыта сапфировым стеклом, через которое частично видно механизм часов. Там же расположен ещё один элемент декора, напоминающий колесо автомобиля Porsche с логотипом компании посередине. В часах использован механизм WERK 01.140, подзавода которого хватает на двое суток.