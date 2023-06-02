Porsche Design выпустил современную версию культовых часов

Александр


Бренд Porsche Design представил часы Chronograph 1 — 75 Years Porsche Edition. Они выполнены в стиле часов Chronograph I, которые выпускаются с 1972 года и периодически переиздаются с различными усовершенствованиями.

Новая модуль получила чёрный корпус из карбида титана, защищённый сапфировым стеклом циферблат диаметром 40,8 мм и ремешок из элементов текстиля и кожи. Задняя часть корпуса закрыта сапфировым стеклом, через которое частично видно механизм часов. Там же расположен ещё один элемент декора, напоминающий колесо автомобиля Porsche с логотипом компании посередине. В часах использован механизм WERK 01.140, подзавода которого хватает на двое суток.
Porsche Design продаёт эти часы за 11 тысяч долларов, предзаказ можно оформить на сайте. Всего выпущено 475 экземпляров, каждый пронумерован.
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