Портативные SSD-накопители знаменитого бренда стали внезапно ломаться
Александр Кузнецов —
По данным ArsTechnica, свежие экземпляры переносных SSD-накопителей SanDisk Extreme и SanDisk Extreme Pro начали выходить из строя без видимых причин. В какой-то момент они перестают определяться компьютером, что приводит к безвозвратной потере данных (частично или полностью).
Проблеме в основном подвержены накопители объёмом 4 ТБ (модели SDSSDE61-4T00 и SDSSDE81-4T00), выпущенные после ноября 2022 года. Примечательно, что производитель, компания Western Digital, позиционирует их как надёжные и проверенные средства хранения информации профессионального уровня.
Ка заметили пользователи, ошибки в работе накопителей возникают после того как память заполняется примерно наполовину. После включения диск оказывается неотформатированным или пустым, считать записанную информацию невозможно, записать на него новые файлы тоже не удаётся.
В настоящее время Western Digital меняет бракованные накопители на новые такой же ёмкости без восстановления и без компенсации за утрату данных. В скором времени компания планирует выпустить прошивку, которая устранит проблему.
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