Интересная новинка с Kickstarter — портативный компьютер, который можно подключать к другим гаджетам





Компания Bapaco Tech запустила на Kickstarter свой проект — желающим предлагается приобрести компьютер Bapaco, обладающий уникальными возможностями. Его можно использовать автономно или в связке с другим устройством (смартфоном, планшетом или компьютером). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Внешне Bapaco немного напоминает компьютеры конца девяностых (Commodore, Spectrum и подобные им). Он обладает корпусом, в который установлена электронная начинка и клавиатура, а сверху находится миниатюрный ультраширокий экран. Вес устройства — 1,82 кг, габариты — 330×258×42 мм.Внутри Bapaco ноутбучная начинка, включающая в себя процессор Intel Core i5-1235U, сенсорный IPS-экран диагональю 12,3 дюйма с соотношением сторон 16:6, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3200, SSD-накопитель стандарта M.2 2280 PCIe 4,0×4 объёмом до 2 ТБ и аккумулятор на 5000 мАч, рассчитанный на 6 часов работы под умеренной нагрузкой. Также имеются 4 USB-разъёма, HDMI-порт, 3,5-мм аудиопорт, вход для шнура блока питания модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а за звук отвечают 3-ваттные динамики. Клавиатура механическая, с 68 клавишами, RGB-подсветкой, низким временем отклика, подходящая для игр. В качестве операционной системы используется Windows 11.Bapaco можно использовать как некое подобие ноутбука, а при подключении его к другому гаджету он работает как второй экран, расширяющий рабочее пространство этого гаджета. В этом случае сохраняется работоспособность клавиатура, она и экран питаются от встроенного аккумулятора, а время автономной работы увеличивается за счёт того, что не нужно питать другую начинку.Поставки компьютера Bapaco первым покупателям начнутся в мае. Он стоит от 624 доллара (около 55 тысяч рублей) за версию barebone (без оперативной памяти и накопителя). Варианты с памятью обойдутся дороже.