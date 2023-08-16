Посмотрите, как iPhone 15 Pro лежит в руке

В преддверии скорого релиза новых флагманских смартфонов Apple авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в сервисе микроблогов X (экс-Twitter) фотографиями болванки iPhone 15 Pro.Скорее всего, он получил муляж от производителей аксессуаров, которые уже вовсю штампуют чехлы для новых iPhone. На снимках видно, что внешне модель 2023 года не будет сильно отличаться от предшественника.Автор отмечает, что 6,1-дюймовый iPhone 15 Pro будет так же комфортно лежать в руке, что iPhone 14 Pro. Однако за счёт нового корпуса из титанового сплава, новинка будет легче.Ожидается, что iPhone 15 Pro получит более тонкие рамки вокруг экрана, лёгкие изгибы по бокам, порт USB-C вместо Lightning, а версия iPhone 15 Pro Max вдобавок предложит объектив с перископом.По данным инсайдеров, Apple представит новые смартфоны и другие гаджеты 13 сентября.