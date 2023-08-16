Посмотрите, как iPhone 15 Pro лежит в руке

Фархад
iPhone 15 PRo

В преддверии скорого релиза новых флагманских смартфонов Apple авторитетный инсайдер под ником Majin Bu поделился в сервисе микроблогов X (экс-Twitter) фотографиями болванки iPhone 15 Pro.

Скорее всего, он получил муляж от производителей аксессуаров, которые уже вовсю штампуют чехлы для новых iPhone. На снимках видно, что внешне модель 2023 года не будет сильно отличаться от предшественника.

iPhone 15 PRo

Автор отмечает, что 6,1-дюймовый iPhone 15 Pro будет так же комфортно лежать в руке, что iPhone 14 Pro. Однако за счёт нового корпуса из титанового сплава, новинка будет легче.

iPhone 15 PRo

Ожидается, что iPhone 15 Pro получит более тонкие рамки вокруг экрана, лёгкие изгибы по бокам, порт USB-C вместо Lightning, а версия iPhone 15 Pro Max вдобавок предложит объектив с перископом.

По данным инсайдеров, Apple представит новые смартфоны и другие гаджеты 13 сентября.
6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Majin Bu
Cсылки по теме:
Пользователи iPhone потеряли кнопку отключения звонков
Что нового в iOS 17 beta 6
Пока все ждут iPhone 15, инсайдеры раскрыли характеристики iPhone 16 Pro

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–591
NYX
Я не верю своим глазам. Этот не может быть
Сегодня в 18:08
#
+63
MRS NYX
😂😂😂
час назад в 19:51
#
Ckor_30
+652
Ckor_30
Что-то лажа какая-то 💩
2 часа назад в 18:45
#
+9
Gntlmn Mthfcng
Аскар же узкие рамки? Они до сих пор огромные
2 часа назад в 19:05
#
+4751
Carter_Mayers Gntlmn Mthfcng
Огромные были во времена iPhone XR, аж прям ох и ах было. Со времён двенашки годнота пошла, всё меньше и меньше становятся.
2 часа назад в 19:08
#
+63
MRS Carter_Mayers
Не сильно 15 от xr ушла😅
час назад в 19:50
#