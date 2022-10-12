Ноутбуки Игры

Появились игровые ноутбуки без дискретной видеокарты. Это как?

Александр



Компании Acer, Asus и Lenovo выпустили ноутбуки на базе Chrome OS с игровой начинкой. До сих пор такие устройства не выходили, почти у всех хромбуков была слабая начинка, пригодная только для работы с браузером и не требовательными к аппаратным ресурсам программами.

Хромбуки получили процессоры Intel Core i3 или i5, 8 ГБ оперативной памяти, твёрдотельный накопитель, сенсорные экраны с разрешением Full HD и частотой обновления 120 или 144 Гц, стереодинамики с настройкой Harman Kardon, клавиатуру с подсветкой и быстрым откликом, а также современные модули связи (например, Wi-Fi 6).

Примечательно, что хромбуки обладают геймерскими экранами, но при этом лишены дискретной видеокарты. Объясняется это просто — поскольку они предназначены для облачных игр, такая видеокарта не требуется, ведь обработка графики производится в облаке, а на сам хромбук стримится интерактивное изображение.

Обладатели этих хромбуков получат доступ к облачным коллекциям игр в Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Amazon Luna. Бесплатно им будет доступно около 200 игр (в том числе Control Ultimate Edition, Overcooked 2, Fortnite и League of Legends), а всего в этих сервисах начитывается более 1500 наименований.

Игровые хромбуки Acer, Asus и Lenovo появятся в продаже в интернет-магазине Google в ближайшие дни. Сколько они будут стоить, пока не раскрывается, но явно дешевле устройств с дискретными видеокартами.

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Комментарии

+35
kuzicheff
спорное решение — тотальный онлайн нужен, а без сети — золушка превращается в карету, или тыкву, или чернокожую Ариэль.... блин или как там?)))
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