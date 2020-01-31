У вас появилась уникальная возможность стать частью истории суперкубка Super Bowl XLVI с помощью этих эксклюзивных наушников Diamond & Ruby Beats Pro.
Гаджет был создан в сотрудничестве с лондонским ювелиром Graff. Выпуск наушников приурочен к Halftime Show, на котором нью-йоркские гиганты (New York Giants) победили патриотов из Нью-Ингланда (New England Patriots). Корпус Diamond & Ruby Beats Pro выполнен из платины и инкрустирован 126,76 карата бриллиантами и рубинами.
Наушники сопровождаются сертификатом подлинности, подтверждающим использование настоящих камней Graff. Аксессуар оценен в 750 000 долларов, а приобрести его можно здесь.
Гаджет был создан в сотрудничестве с лондонским ювелиром Graff. Выпуск наушников приурочен к Halftime Show, на котором нью-йоркские гиганты (New York Giants) победили патриотов из Нью-Ингланда (New England Patriots). Корпус Diamond & Ruby Beats Pro выполнен из платины и инкрустирован 126,76 карата бриллиантами и рубинами.
Наушники сопровождаются сертификатом подлинности, подтверждающим использование настоящих камней Graff. Аксессуар оценен в 750 000 долларов, а приобрести его можно здесь.
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