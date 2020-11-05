





Судя по свежим утечкам, Apple работает над обновленными моделями своих популярных беспроводных наушников. В сети появились фотографии, на которых якобы изображены AirPods 3. Их дизайн очень похож на AirPods Pro.Снимки опубликовали в японском блоге MacOtakara. На изображение демонстрируются верхняя часть беспроводных наушников Apple, а также крышка корпуса зарядного кейса.Фотографии также подтверждает недавний отчет Bloomberg о предстоящих новых моделях AirPods. Это говорит о том, что Apple работает над двумя версиями беспроводных наушников, включая AirPods третьего поколения, чтобы заменить актуальное второе в качестве самой модели начального уровня.Хотя дизайн очень похож на AirPods Pro, новые AirPods 3 не получат расширенных функций, таких как активное шумоподавление. Компания также работает над обновленным AirPods Pro с уменьшенной формой.Пока неясно, когда Apple представит новые модели беспроводных наушников. По словам Bloomberg, их не стоит ожидать в 2020 году.