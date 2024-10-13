Появились первые фотографии чехлов для iPhone SE 4. Они опровергают некоторые из обещанных инсайдерами нововведений

Фархад
iPhone SE 4 // 4RMD

Журналист Сонни Диксон, известный своими редкими, но точными инсайдами, поделился первой фотографией чехла для будущего iPhone SE 4. 

Изображение не демонстрирует никаких революционных изменений в дизайне, но оно подчеркивает некоторые вещи, которые нам следует ожидать от «народного» iPhone. В частности вырез на задней панели под одну камеру и вспышку очень похож на то, что мы видели в iPhone 7, хотя спереди новинка будет похожа на iPhone 14. Тем не менее у SE есть все шансы получить основную камеру на 48 Мп, как в iPhone 15.

iPhone SE 4

Торцы в новом iPhone SE станут плоскими, а вот рычажок беззвучного режима в этой модели останется без изменений. Никаких кнопок «Действия» или Camera Control в младшем смартфоне Apple не будет. Вырез в чехле под рычажок это подтверждает.

Ожидается, что будущий бюджетный iPhone будет оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, сканером Face ID, портом USB-C и достаточно мощным чипом для работы Apple Intelligence. Скорее всего, Apple представит iPhone SE 4 следующей весной.

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Источник:
Sonny Dickson
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