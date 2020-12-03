По данным инсайдеров, в этом месяце Xiaomi представит новый флагманский смартфон, который будет называться Mi 11 и станет самым первым мобильным устройством с процессором Snapdragon 888.
На сайте SlashLeaks появились предполагаемые фотографии этой новинки. Если утечка достоверна, Xiaomi немного изменила свой подход к дизайну, и Mi 11 получится непохожим на предыдущие смартфоны этой серии.
Изменения в основном затрагивают камеру — она собрана из трёх датчиков и размещена в квадратном модуле со скруглёнными углами (как у iPhone), но благодаря необычному дизайнерскому решению не выглядит излишне массивной. От выпирающего модуля Xiaomi избавиться не смогла.
В верхней части смартфона можно увидеть довольно крупное отверстие, назначение которого непонятно, а рядом с ним ИК-датчик для дистанционного управления бытовой техникой.
На SlashLeaks также появилась фотография упаковки защитного стекла для Xiaomi Mi 11. На этом снимке смартфон выглядит точно так же, как в предыдущей утечке, из чего можно сделать вывод о высокой степени достоверности инсайдерской информации.
Ранее в китайскую блогосферу утекла фотография фронтальной части Xiaomi Mi 11. На этом снимке показан включенный смартфон и видно, что у него очень тонкая рамка, экран с загнутыми краями и небольшой круглый вырез для фронтальной камеры.
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На сайте SlashLeaks появились предполагаемые фотографии этой новинки. Если утечка достоверна, Xiaomi немного изменила свой подход к дизайну, и Mi 11 получится непохожим на предыдущие смартфоны этой серии.
Изменения в основном затрагивают камеру — она собрана из трёх датчиков и размещена в квадратном модуле со скруглёнными углами (как у iPhone), но благодаря необычному дизайнерскому решению не выглядит излишне массивной. От выпирающего модуля Xiaomi избавиться не смогла.
В верхней части смартфона можно увидеть довольно крупное отверстие, назначение которого непонятно, а рядом с ним ИК-датчик для дистанционного управления бытовой техникой.
На SlashLeaks также появилась фотография упаковки защитного стекла для Xiaomi Mi 11. На этом снимке смартфон выглядит точно так же, как в предыдущей утечке, из чего можно сделать вывод о высокой степени достоверности инсайдерской информации.
Ранее в китайскую блогосферу утекла фотография фронтальной части Xiaomi Mi 11. На этом снимке показан включенный смартфон и видно, что у него очень тонкая рамка, экран с загнутыми краями и небольшой круглый вырез для фронтальной камеры.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru