





Несмотря на то, что официально Steam Deck появится в продаже только в конце февраля, Valve любезно предоставила портативную консоль уже сейчас. Несколько блогеров ознакомились с устройством и поделились первыми впечатлениями.На обзорах представлена предрелизная версия консоли, поэтому некоторые детали могут измениться к моменту официального выхода. Кроме того на суд обозревателей предоставлено не так много игр, тем не менее, для общего представления этого вполне хватает.Конечно же главной фишкой Steam Deck является производительность. Valve действительно вложила все силы, чтобы оставить позади все консоли в рамках портативных устройств. Самым требовательным из представленных тайтлов является Control. Даже в ней частота обновления была близка к идеальным 60 к/с. Слэшер Devil May Cry 5 немного не дотянул до отметки 90 к/с, а Ghostrunner остановился на показателе в 81 к/с. Несмотря на разные комбинации настроек результат более чем достойный для устройства которое можно взять с собой в дорогу.К сожалению с автономностью дела обстоят несколько иначе. Конечно Valve обещала, что Steam Deck будет работать на протяжении 8 часов от одной зарядки, но все мы понимали от чего это зависит, поэтому верилось в такие заявления с натяжкой. Так и получилось. Control и Devil May Cry 5 разрядили в ноль портативную консоль всего за 1,5 часа игры, при настройках чуть выше средних. Ghostrunner и Forza 5 продержались почти 4 часа с частотой в 30 к/с, что для таких динамичных игр довольно низкий показатель и полноценное удовольствие от такого гейминга получить сложно. Благо заряжается устройство не так долго. До 80% приесться подождать около 90 минут и примерно еще столько же для полной зарядки.Блогеры остались довольны внешним видом и реализацией консоли, за исключением некоторых нюансов. Один из обозревателей отметил, что тактильные ощущения от Stem Deck это ложка дегтя в бочке меда. Экран хоть и не дотягивает Nintendo Switch OLED, но нареканий не вызывает. Большим плюсом является наличие множества настроек яркости дисплея и ночной режим. Элементы управления удобны и работают «как часы». Встроенные динамики заслуживают отдельной похвалы. Выдаваемый звук настолько хорош, что может заставить отложить наушники в сторону. При нагреве процессора до 82 градусов, консоль не шумит и не греется, а производительность остается на должном уровне.Несомненным плюсом станет тот факт, что скорость загрузки игр с внутреннего SSD и внешней карты памяти практически не различается. И если подобная ситуация сохранится при использовании других игр, то можно неплохо сэкономить купив базовую версию Steam Deck.По первым впечатления можно сделать вывод, что Valve сдержала свои обещания, хоть и частично. Консоль получилась действительно выдающейся с технической точки зрения и не имеет конкурентов в плане объема контента. Конечно «подводные камни» всегда имеют место быть, но об этом можно будет узнать только после нескольких месяцев использования. Будем надеяться на лучшее.