Поймай лето: обзор смартфона HUAWEI Pura 90s Pro

Содержание

Технические характеристики

Комплектация, дизайн и эргономика

Экран и звук

HUAWEI Pura 90s Pro выдает достойный звук с хорошим запасом громкости. Решение не аудиофильское: высокие и средние частоты превалируют над басами. Самый подходящий сценарий — подкасты, аудиокниги и сериалы. А вот полноценно насладиться музыкой лучше через наушники, тем более что заявлена поддержка продвинутых кодеков LDAC и L2HC.

Производительность

Софт

Камеры

Автономность

Впечатления

В семействе смартфонов Huawei пополнение — младшая версия фотофлагмана Pura 90s Pro. Линейка вернулась к летним расцветкам, а производитель прокачал съемку и автономность. Забегая вперед: аппарат шикарно сокращает расстояние, но не качество снимков. И мой поход на фестиваль — яркий тому пример. Рассказываю и показываю, на что способен смартфон, даже если между объективом и сценой десятки метров.6,6 дюйма, LTPO OLED, 2760 × 1256, 120 Гц, 460 ppiKirin 9010SMaleoon 935Fоперативная — 12 ГБ, постоянная — 256/512 ГБWi-Fi 7, Bluetooth 6, NFCGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavICосновная — 50 МП (f/1.4—f/4.0), оптическая стабилизация; ультраширокоугольная — 12,5 МП (f/2.2); телевик — 50 МП (f/2.1), оптическая стабилизация, макро13 МП (f/2.0), автофокус6000 мА·ч, проводная зарядка — 66 Вт, беспроводная — 50 Вт157,8 × 74,5 × 8,2 мм; 213,5 гстекло Kunlun Glass 2-го поколения, IP68/IP69Начнем с распаковки. Помимо смартфона, в белой коробке мы найдем кабель USB-C, прозрачный чехол, скрепку для извлечения SIM-лотка и адаптер на 66 Вт с портами USB-A и USB-C.Защитный кейс прозрачный, матовый, с утолщенным пластиком по всей рамке. Простенький, но смотрится приятно, и смартфон в нем не раздается в размерах.HUAWEI Pura 90s Pro доступен в четырех цветах: классических черном и белом, а также летних оранжевом и розово-зеленом. На тест мне достался последний вариант.Дизайн HUAWEI Pura 90s Pro перешел по наследству от прошлых моделей серии. Заднюю панель украшает матовое стекло, устойчивое к следам от пальцев. Если ронять смартфон — не ваша сильная сторона, можно смело носить его без чехла и не думать о ежеминутной протирке тряпочкой. Отпечатки могут быть заметны разве что на стальной боковой рамке, но и там они не бросаются в глаза.Треугольный блок камер хоть и добавляет корпусу объема, но смотрится органично. Площадка возле объективов выполнена из прозрачного пластика с переходом в хромированную кайму.На правой грани расположились качелька громкости и клавиша питания со сканером отпечатков пальцев. Последняя слегка отличается по цвету. Касание считывается быстро, мгновенно снимая блокировку. На нижнем торце разместились лоток для двух nanoSIM, микрофон (второй находится на верхнем торце), разъем USB-C и динамик.Сборка, как всегда, идеальна — впрочем, от флагманской линейки Huawei иного ожидать и не приходится. Кроме того, корпус получил защиту по стандартам IP68 и IP69.HUAWEI Pura 90s Pro оснащен плоским 6,6-дюймовым экраном с LTPO OLED-матрицей, разрешением 2760 × 1256 и динамической частотой обновления до 120 Гц. Пиковая яркость осталась прежней — 3000 нит. Во всяком случае, контент даже при ярком солнце читается без проблем: картинка не блекнет, а текст остается четким.Изображение сочное и естественное, без резких уходов в переконтраст и «ядовитые» цвета. По традиции цветопередачу и цветовую температуру можно подстроить под себя в настройках. Рамки по краям дисплея симметричные — всего по 1,5 мм с каждой стороны. Под селфи-камеру выделен аккуратный вырез.Не могу пройти мимо моей любимой функции — режима электронной книги. Картинка на дисплее становится монохромной, что снижает нагрузку на глаза и делает процесс чтения в разы комфортнее.Частота ШИМ-затемнения и дискретизации остались прежними — 1440 Гц и 300 Гц соответственно. Защищает дисплей стекло Kunlun Glass 2-го поколения: ему не так страшны падения на кафель или асфальт, а связка ключей в кармане не оставит предательских царапин.HUAWEI Pura 90s Pro получил процессор Kirin 9010S, 12 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256/512 ГБ (слот для карт памяти отсутствует). Ниже — результаты тестов AnTuTu, Geekbench и CPU Throttling Test.В тесте на троттлинг смартфон демонстрирует стабильную работу с редкими полуминутными просадками.На практике аппарат работает шустро и не лагает даже при одновременном запуске нескольких программ и десятка вкладок в браузере. С играми тоже никаких проблем: CoD Mobile и Standoff 2 можно смело разгонять на максимальных настройках графики.Смартфон работает под управлением фирменной оболочки EMUI 16. Сервисов Google «из коробки» нет, но все привычные мессенджеры и приложения без проблем запускаются через утилиту GBox.Приятно, что прошивка не потеряла своей интуитивности и плавности. А вот за обильный массив стороннего софта, который придется разгребать после первого запуска, снова хочется погрозить пальцем.Главным апгрейдом линейки стали фотовозможности. Модель оснащена объективом для ультрареалистичной съемки с алгоритмами XMAGE 2-го поколения.Набор сенсоров у HUAWEI Pura 90s Pro следующий:: 50 МП, f/1.4—4.0, OIS: 50 МП, f/2.1, OIS: 12,5 МП, f/2.2По заявлениям бренда, точность цветопередачи выросла на 43%, а цветовой охват — на 34% по сравнению с предыдущим флагманом HUAWEI Pura 80 Ultra.При хорошем освещении камера отлично улавливает детали в светлых областях, сохраняя точность и естественность цветов. Баланс между теплыми и холодными оттенками повышает четкость портретов, а при съемке динамичных сцен эффективно устраняются засветы.Естественно, камеры «базовой прошки» чуть скромнее старших версий, но при достаточном освещении они способны выдавать красивые, четкие снимки с отличной детализацией.Ультраширик позволяет захватывать впечатляющие пейзажи без сильных искажений по краям кадра.Пожалуй, наиболее впечатляющий эффект производит портретная съемка. Даже на расстоянии 4–5 метров камера способна делать отличные кадры без потери деталей.Для любителей макромира предусмотрен режим «Супермакро».Разрешение фронтального модуля составляет 13 МП. Честно, говоря разницы между стандартным и портретным режимом я не уловил.Обе камеры способны записывать видео в 4K при 60 fps. Есть функция расширенного динамического диапазона HDR Vivid, но ее активация возможна только в режиме 30 fps.Возможности видеосъемки я протестировал во время фестиваля. Запись говорит сама за себя. Спойлер: чтобы заснять происходящее на сцене, пробиваться через толпу не обязательно — объектив HUAWEI Pura 90s Pro сделает это за вас.Huawei сделала ставку не только на железо и оптику, но и на набор умных инструментов, помогающих снимать, редактировать фото и решать повседневные задачи:— анализирует сцену в реальном времени, распознает тип съемки (портрет, пейзаж, архитектура) и подсказывает, как лучше выстроить кадр и куда сместить камеру;— автоматически убирает отражения от стекла, витрин и экранов в одно касание, сохраняя детали и текстуры;— позволяет выделять объекты на фото, перемещать их, изменять размер или дублировать. ИИ незаметно восстанавливает фон и адаптирует освещение, тени и края при переносе;— отвечает на вопросы, ищет информацию, помогает составлять сообщения, приглашения и документы;— открывает приложения, меняет настройки, делает скриншоты, запускает диктофон, а также помогает с вызовами и расписанием;— помогает строить маршруты, искать места, запускать навигацию и вызывать такси.Модель получила аккумулятор емкостью 6000 мА·ч. Этого хватает примерно на 8 часов активного экрана и на полный рабочий день в стандартных сценариях. В комплекте идет адаптер мощностью 66 Вт: от 0 до 100% батарея заряжается за 47 минут в режиме «Турбо».Также поддерживается беспроводная зарядка на 50 Вт, для которой потребуется фирменная станция. Со сторонними аксессуарами смартфон тоже дружит, но скорость зарядки ощутимо снижается.HUAWEI Pura 90s Pro — достойный преемник серии с понятными и приятными плюсами. Компактный корпус, яркий дизайн, сочный OLED-дисплей и набор камер, буквально созданных для съемки со значительного расстояния. К плюсам также отнесу подросшую автономность и практичный набор ИИ-фишек.