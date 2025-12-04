Наушники для сна? Anker представила soundcore SleepA30 и ещё несколько инновационных устройств









Модель Sleep A30 позиционируется как технологическое решение для людей, страдающих от постороннего шума по ночам. Устройство сочетает активное шумоподавление с помощью микрофонов и пассивное за счёт анатомической формы и мягких амбушюр из медицинского силикона с эффектом памяти. Отличительной функцией является приглушение храпа: микрофоны в зарядном кейсе распознают звук и автоматически запускают маскирующий аудиосигнал, например, низкочастотный гул или шум дождя. Дизайн наушников адаптирован для сна — толщина менее 10 миллиметров и вес 4,5 грамма позволяют спать на боку без дискомфорта. Автономность достигает 9 часов, а с учётом зарядки в кейсе — 45 часов. В комплектном приложении доступна обширная библиотека звуков для релаксации: белый шум, бинауральные ритмы, звуки природы. Наушники также отслеживают фазы сна и дают рекомендации по его улучшению. Компания Anker представила в России новую линейку беспроводных наушников под брендом soundcore. Выпущено четыре модели, каждая из которых ориентирована на свою аудиторию и решает конкретные задачи. Наиболее инновационной разработкой стали soundcore Sleep A30 — наушники, созданные специально для комфортного сна.Модель Sleep A30 позиционируется как технологическое решение для людей, страдающих от постороннего шума по ночам. Устройство сочетает активное шумоподавление с помощью микрофонов и пассивное за счёт анатомической формы и мягких амбушюр из медицинского силикона с эффектом памяти. Отличительной функцией является приглушение храпа: микрофоны в зарядном кейсе распознают звук и автоматически запускают маскирующий аудиосигнал, например, низкочастотный гул или шум дождя. Дизайн наушников адаптирован для сна — толщина менее 10 миллиметров и вес 4,5 грамма позволяют спать на боку без дискомфорта. Автономность достигает 9 часов, а с учётом зарядки в кейсе — 45 часов. В комплектном приложении доступна обширная библиотека звуков для релаксации: белый шум, бинауральные ритмы, звуки природы. Наушники также отслеживают фазы сна и дают рекомендации по его улучшению. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для активного образа жизни предназначены наушники открытого типа AeroFit 2. Их конструкция обеспечивает безопасность на улице, позволяя слышать окружающие звуки. Модель отличается гибким оголовьем с памятью формы и силиконовыми крючками, совместима с очками, имеет защиту от влаги и пыли IP55 и работает до 11 часов без подзарядки. Звуковой профиль оптимизирован для тренировок с акцентом на насыщенные басы.Флагманская модель Liberty Buds предлагает высокое качество звука с поддержкой технологии пространственного аудио Spatial Audio и адаптивного шумоподавления. Устройство оснащено системой из четырёх микрофонов для разборчивых разговоров по голосовой связи, поддерживает Bluetooth 6.1 и обладает функцией ИИ-перевода в реальном времени более чем на 100 языков.Для бюджетного сегмента предназначена модель R60i NC, которая, несмотря на доступную цену, предлагает продвинутые функции: шумоподавление до -52 дБ, поддержка кодеков высокого разрешения, включая LDAC, и сертификация Hi-Res Audio Wireless. Наушники защищены по стандарту IP55, работают до 10 часов, а с кейсом — до 50 часов и поддерживают быструю зарядку.Наушники Soundcore Sleep A30 и R60i NC поступят в продажу 4 декабря в розничных сетях Dr. Head, DNS, restore:, «Технопарк», а также на маркетплейсах AliExpress и Ozon. Позже к ним присоединятся «М.Видео» и другие ритейлеры. Наушники AeroFit 2 уже доступны в продаже, а флагманские Liberty Buds появятся в январе 2026 года. Рекомендованные розничные цены:● Sleep A30 (белый и мятный) — 17 999 рублей● R60i NC (розовый, голубой, чёрный, белый) — 4 999 рублей● soundcore Aerofit 2 (белый, чёрный, зелёный, голубой) — 8 999 рублей● Liberty Buds (чёрный и белый) — 7 999 рублей