Представлен Acemagic X1 первый в мире ноутбук с дополнительным вращающимся экраном. Ещё на нём выгравирована цитата Джобса

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Китайский производитель компьютеров Acemagic выпустил необычный ноутбук Acemagic X1 с двумя дисплеями, один из которых можно вращать на 360 градусов.Acemagic X1 оснащён двумя 14-дюймовыми LCD-дисплеями с разрешением 1080p, процессором Intel Core i7-1255U (двухлетней давности), 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe 3.0 ёмкостью 1 ТБ.На корпусе расположены порты USB-A и USB-C со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, а также HDMI 2.0. При этом один из разъёмов USB-C предназначен только для зарядки.Эксперты Tom’s Hardware уже успели ознакомиться с девайсом вживую и они остались под впечатлением от идеально продуманного шарнира.Ещё одной уникальной чертой этого ноутбука выступает фраза Стива Джобса. Да, это не шутка — в левом верхнем углу клавиатуры выгравирована знаменитое выражение: «Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными». Причём производитель заверяет, что текст отлит настоящим золотом.Похоже, в Acemagic не догадываются, что Стив Джобс на самом деле цитировал «Каталог всей Земли» в своей легендарной речи перед выпускниками Стэнфорда в 2005 году. Увы, цены и сроки начала продаж этого сокровища пока не раскрываются.