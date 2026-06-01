Представлен ARM-процессор NVIDIA RTX Spark для ноутбуков: два дня без подзарядки и графика геймерского уровня

Компания NVIDIA представила вычислительную платформу RTX Spark, предназначенную для ноутбуков и настольных ПК на базе архитектуры ARM. В основе RTX Spark лежит суперчип GB10, включающий до 20 ядер ЦПУ, графический процессор Blackwell с 6144 ядрами CUDA и до 128 ГБ объединённой памяти LPDDR5X. Пропускная способность памяти достигает 300 ГБ/с, а производительность в задачах ИИ в режиме FP4 — одного петафлопса. Производительность чипа сопоставима с мобильной видеокартой RTX 5070, а при невысоких нагрузках энергопотребление кардинально снижается для экономии энергии, повышая автономность устройства до двух суток.
Одним из ключевых партнёров NVIDIA стала компания Microsoft, которая анонсировала Surface Laptop Ultra с этим чипом. Новинка получила 15-дюймовый mini-LED-дисплей с пиковой яркостью 2000 нит, крупнейший тактильный тачпад в истории серии и вес менее 2 кг. Среди портов — USB-C, USB-A, HDMI, слот для SD-карт и 3,5-мм аудиоразъём. Ноутбук будет доступен в тёмно-сером и серебристом цветах, ориентировочная стоимость и сроки выхода пока не объявлены.