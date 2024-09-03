Представлен человекоподобный робот Neo Beta, способный выполнять любую работу по дому

Норвежская компания 1X продемонстрировала прототип гуманоида Neo Beta — это робот-дворецкий, который выглядит и двигается как человек и обладает продвинутым искусственным интеллектом на базе технологий OpenAI. На проморолике Neo одет в спортивную одежду, за которой угадывается мускулистая анатомия.
Не исключено, что в видео снялся не робот, а настоящий человек, хотя в 1X утверждают, что это именно гуманоид. Компания обучила его навыками в различных аспектах домашних дел: он может приносить еду и напитки, убирать грязную посуду со стола, прибираться на кухне и в комнатах и т. п.) И даже умеет имитировать выражение чувств — например, просит обняться с ним.
Пользователи смогут общаться Neo на естественном разговорном языке, робот понимает речь и отвечает развёрнутыми фразами, свойственными обычным людям. Согласно спецификациям, приведенным на сайте проекта, рост Neo составляет 1,65 м, а вес около 30 кг, при этом он может переносить вещи массой до 20 кг и передвигаться со скоростью до 12 км/ч. Время работы от одного заряда аккумулятора составляет от двух до четырех часов в зависимости от интенсивности нагрузки.
Компания 1X сообщила, что гуманоид Neo разрабатывается для массового производства на собственной фабрике в Моссе (Норвегия). Стоимость серийного устройства будет примерно такой же, как «относительно доступный автомобиль».
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