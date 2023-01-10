DJI Камера

Представлен DJI RS 3 Mini — просто лучший компактный стабилизатор для беззеркальных камер

Фархад

DJI RS 3 Mini

Крупнейший в мире производитель потребительских дронов и подвесов для камер, DJI, позиционирует новинку, как самый лёгкий и компактный стабилизатор в мире.

Девайс совместим с беззеркальными камерами весом до 2 кг и оснащён 1,4-дюймовым сенсорным экраном. Сам стабилизатор весит 795 г, что на вдвое легче модели DJI RS 3 Pro. Тем не менее новинка отлично справляется с камерой Sony A7S3 и объективом 24-70 мм F2.8 GM, Canon EOS R5 с RF 24-70 мм F2.8 STM, или Fuji X-H2S с оптикой XF 18-55 мм F2.8-4.

DJI RS 3 Mini

Производитель даже заявляет, что система подвесов DJI RS 3 Mini справится с движением зум-объективов без необходимости повторной балансировки.

Новинка использует тот же фирменный алгоритм стабилизации 3-го поколения, что и более топовая модель RS 3 Pro — как минимум с быстрыми шагами и лёгким бегом гаджет проявил себя отлично.

Среди прочих особенностей  — беспроводное управление съёмкой, поддержка дополнительных аксессуаров, управление стабилизатором со смартфона и до 10 часов работы без подзарядки.

DJI Ronin RS 3 Mini уже продаётся во многих странах по цене $369.

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Источник:
RedSharkNews
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