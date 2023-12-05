Представлен доступный HUAWEI Enjoy 70 — монстр автономности с большим экраном

Артем
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Несмотря на скромное разрешение дисплея, новинка получила функцию Always On Display и «умную» кнопку Enjoy X.

Смартфон получил IPS-дисплей на 6,75 дюймов с разрешением 1600 × 720 точек и каплевидным вырезом под сэлфи-камеру на 8 МП.Основная камера двойная — 50 + 2 МП.

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HUAWEI Enjoy 70 работает под управлением HarmonyOS 4 и имеет до 256 ГБ встроенной памяти. Компания не раскрыла модель чипа, ни тип ОЗУ. Но есть предположения, что за производительность отвечает процессор Kirin 710A.

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Сканер отпечатков пальцев и клавиша Enjoy X расположились слева. Дополнительная кнопка одним нажатием открывает часто используемые приложения, а двойным — запускает выбранное. Длительное время работы обеспечивает аккумулятор на 6000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 22,5 Вт. Huawei Enjoy 70 доступен в зеленом, белом и черном цветах. 

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Пока смартфоны доступны только по предзаказу в Китае. Цена вопроса: версия со 128 ГБ памяти — 170 долларов (~ 16 тыс руб), с 256 ГБ — 193 доллара (18 тыс руб).
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Источник:
GSM Arena
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