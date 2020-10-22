











Компания General Motors представила электромобиль под возрождённым брендом — Hummer EV Edition One. Его можно считать прямым конкурентом футуристического электромобиля Tesla Cybertruck , который стоит примерно в полтора раза дороже. Он будет продаваться за 112 595 долларов с осени 2021 года.Hummer EV лишь отдалённо похож на армейские Humvee или гражданские Hummer, работающих на бензине и дизеле. Он по-прежнему большой и брутальный, но уже не столь агрессивный.





Hummer EV представляет собой пикап с большим открытым кузовом и просторным салоном на пять человек с большим пространством между водителем и пассажиром на переднем сиденье. В стандартную комплектацию входит электронная приборная панель с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма, медиасистема с экраном 13,4 дюйма, цифровой ключ, 35-дюймовые колеса, крыша со съемными панелями, заднее стекло с электроприводом и откидной задний борт с шестью разными положениями. Опционально можно заказать установку 37-дюймовых колёс и систему из 18 камер для кругового обзора.



Суммарная мощность одного переднего и двух задних моторов — 1014 лошадиных сил, разгон до 60 миль в час (примерно 96,5 км/ч) за три секунды, запас хода от аккумулятора примерно — 563 километра. Поддерживается быстрая зарядка: за 10 минут питания от 350-ваттного адаптера электромобиль получает заряд, которого хватит на то, чтобы проехать 160 километров.



Осенью 2022 года General Motors планирует выпустить упрощенную версию этой модели — Hummer EV3x с мотором на 800 лошадиных сил и запасом хода 482 километра. Весной 2023 года выйдет Hummer EV2x с такой же автономностью, но ещё менее мощным мотором — 625 лошадиных сил. Спустя год планируется выпуск Hummer EV2 с мотором на 625 лошадиных сил и запасом хода, уменьшенным до 405 километров. Цены на эти модели уже заявлены: 99 995, 89 995 и 79 995 долларов США.







General Motors сообщила, что вся первая партия Hummer EV Edition One зарезервирована потенциальными покупателями в течение часа после анонса.







Правда, размер этой партии неизвестен, а для оформления предзаказа нужно было внести не полную стоимость электромобиля, а лишь символические сто долларов. В любом случае можно не сомневаться в том, что спрос на возрождённую линейку автомобилей Hummer с учётом заявленных характеристик и цен будет достаточно высоким.







