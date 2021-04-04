





Компания GM представила второй электромобиль из возрождённой недавно серии Hummer — внедорожник Hummer EV SUV. Действующий прототип уже готов, массовое производство скоро будет запущено, а старт продаж намечен на 2023 год.В серии Hummer EV SUV используются электромоторы мощностью до 830 лошадиных сил и 16- или 20-модульные аккумуляторы, выдающие мощность до 300 кВт, заряда которых хватит электромобилю на пробег до 300 миль (482 км). Разгон с 0 до 100 км/ч — примерно за 3,5 с.





В салоне установлена электронная приборная панель, медиасистема с сенсорным экраном диагональю 13,4 дюма, а для запуска мотора используется цифровой ключ. Автомобиль поддерживает движение по диагонали (функция Crab Walk), а также может приподнимать подвеску на 15 см для преодоления высоких препятствий на дороге.







Hummer EV SUV будет выпускаться в разных версиях, которые отличаются друг от друга мощностью, запасом хода на заряде и другими характеристиками. Модель Hummer EV SUV Edition 1 и её версия с расширенной комплектацией EV SUV Edition 1 with Extreme Off-Road Package будут выпущены в начале 2023 года по ценам 105 595 и 110 595 долларов.



Весной того же года выйдет Hummer UV3X SUV с той же начинкой, но упрощенным дизайном и по чуть более доступной цене — 99 995 долларов, а также UV2X SUV с менее мощным мотором за 89 995 долларов. И, наконец, весной 2024 года самые экономные дождутся модель Hummer UV2 SUV за 79 995 долларов с аккумулятором меньшей ёмкости и, соответственно, меньшим запасом хода.







