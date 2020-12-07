Paradigm

Компания Aptera вернулась на рынок. Она приостанавливала свою деятельность почти десять лет назад, но сейчас создала новую модель электромобиля и рассчитывает на успех.

Aptera анонсировала электромобиль Paradigm с очень необычным внешним видом — как будто из научной фантастики. У него всего три колеса (два спереди и одно сзади), а мотор может питаться как от аккумулятора, так и от солнечной батареи. Разгон от 0 до 100 до км/ч занимает 3,5 секунды.

Встроенный в Paradigm аккумулятор обладает ёмкостью 100 кВт·ч и рассчитан на 1600 км пробега. Установленные на крыше, капоте и в салоне солнечные панели при благоприятных погодных условиях могут обеспечить ещё 70 км пробега без подзарядки аккумулятора. Говорить о полном переходе на питание от солнца пока рановато.

Aptera будет продавать электромобиль Paradigm за 25 тысяч долларов (около 1,85 млн рублей) и уже принимает предзаказы на своём сайте. Компания также выпустит улучшенную версию Paradigm Plus за 46 тысяч долларов (около 3,42 млн рублей). Первая партия будет отгружена покупателям в 2021 году, более точная дата пока не называется.



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