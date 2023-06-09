Представлен электромобиль Porsche Mission X — невероятно красивый и мощный





Компания Porsche представила концепт спортивного электромобиля Mission X. У него футуристичный внешний вид, хотя и угадываются черты ретро-машин (в основном Porsche 959, Carrera GT и 918 Spyde).



Длина этого электромобиля 4,5 метра, ширина 2 метра, высота 1,2 метра, посадка низкая. Экзоскелет выполнен из карбона, поверх нанесена краска, имитирующая полированный металл. Несмотря на большие габариты, это двухместная машина, двери открываются и закрываются вертикально.







Почти все элементы в салоне тоже выполнены из карбона, кресла покрыты кожей и имеют глубокую спортивную посадку, откидывая водителя и пассажира чуть назад. На приборной панели выводится информация о скорости, уровне заряда, карта, изображения с камер. Передние колёса 20-дюйюмовые, а диаметр задних колёс 21 дюйм — инженеры утверждают, что это улучшает аэродинамику на высоких скоростях. Аккумулятор расположен сзади и заряжается от 900-вольтной системы в два раза быстрее, чем у других электромобилей.







Поскольку это концепт, у Porsche нет информации ни о дате выпуска, ни о цене этого электромобиля. Перед инженерами стоит очень амбициозная задача — создать самую лёгкую и быструю на рынке модель, которая при этом не будет стоить как космический корабль.

