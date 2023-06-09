Представлен электромобиль Porsche Mission X — невероятно красивый и мощный

Александр



Компания Porsche представила концепт спортивного электромобиля Mission X. У него футуристичный внешний вид, хотя и угадываются черты ретро-машин (в основном Porsche 959, Carrera GT и 918 Spyde).

Длина этого электромобиля 4,5 метра, ширина 2 метра, высота 1,2 метра, посадка низкая. Экзоскелет выполнен из карбона, поверх нанесена краска, имитирующая полированный металл. Несмотря на большие габариты, это двухместная машина, двери открываются и закрываются вертикально.



Почти все элементы в салоне тоже выполнены из карбона, кресла покрыты кожей и имеют глубокую спортивную посадку, откидывая водителя и пассажира чуть назад. На приборной панели выводится информация о скорости, уровне заряда, карта, изображения с камер. Передние колёса 20-дюйюмовые, а диаметр задних колёс 21 дюйм — инженеры утверждают, что это улучшает аэродинамику на высоких скоростях. Аккумулятор расположен сзади и заряжается от 900-вольтной системы в два раза быстрее, чем у других электромобилей.



Поскольку это концепт, у Porsche нет информации ни о дате выпуска, ни о цене этого электромобиля. Перед инженерами стоит очень амбициозная задача — создать самую лёгкую и быструю на рынке модель, которая при этом не будет стоить как космический корабль.

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Комментарии

–90
Putin2
Опять тачки🤢🤮
час назад в 18:13
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+4238
Gabriel
Скорее всего все Авто уже оплачены заранее и расписаны по владельцам.
12 минут назад
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