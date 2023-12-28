Компания Xiaomi провела в Пекине презентацию первого в её истории электромобиля. Он получил лаконичное название SU7, где SU означает Ultra Speed. Сборкой занимается крупнейший китайский автоконцерн Beijing Automotive Group Co. (BAIC).
Машина будет выпущена в двух версиях — SU7 и SU7 Max. Первая получила задний привод и мотор мощностью 299 л. с., она набирает скорость 100 км/ч за 5,28 с, разгоняется до 210 км/ч и проезжает 668 км от одного заряда. Вторая полноприводная с моторами мощностью 673 л. с., разгоном до 100 км/ч за 2,78 с, максимальной скоростью 265 км/ч и запасом хода до 800 км.
Перед водителем размещены два экрана: 7,1-дюймовая приборная панель и 16,1-дюймовый дисплей с разрешением 3K для мультимедийных функций и навигации. Умные возможности автомобиля работают с операционной системой HyperOS — той же самой, что с недавних пор заменила оболочку MIUI на смартфонах. Аккумулятор поддерживает технологию ускоренной зарядки HyperCharge.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым