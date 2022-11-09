Представлен электросамокат за $6000 в гоночном стиле

Бренд Red Bull Racing показал
электросамокат RBS#01. У него карбоновый корпус, выдающиеся технические параметры и соответствующая цена.
Разработкой RBS#01 занимались те же инженеры, которые разрабатывают автомобили Red Bull Racing Formula 1. Самокат весит около 23 кг, что неожиданно много для карбона, однако утверждается, что у него невероятно прочный корпус, который выдержит даже падения. Максимальный вес пользователя — 120 кг.
В RBS#01 установлен 750-ваттный двигатель, обеспечивающий движение со скоростью до 45 км/ч, аккумулятора ёмкостью 760 Вт·ч хватит на 60 км пути, а зарядить его можно за 5 часов. Диаметр колёс 11 дюймов, ширина 6 дюймов, используются полусликовые покрышки, которые достаточно цепкие на плохой дороге и бесшумные на твёрдом покрытии, вроде асфальта или брусчатки. Тормоза гидравлические, спереди и сзади есть фары. На руле размещён экран компьютера, показывающий скорость и оставшийся уровень заряда, а также позволяющий управлять передним освещением и задним сигнальным огнём. Также предусмотрена защита от воды по стандарту IP65, который предусматривает влагозащищённость корпуса от брызг, но не при погружении под воду.
Red Bull Racing будет продавать этот самокат за 6 тысяч долларов (около 370 тысяч рублей). 600 долларов предлагается внести на депозит прямо сейчас, а 5400 нужно будет доплатить следующим летом, когда начнутся поставки и продажи.