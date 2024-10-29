Представлен фитнес-браслет Redmi Smart Band 3. Стоит копейки, умеет очень много!

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания Xiaomi представила в родной стране фитнес-браслет Redmi Smart Band 3. Он уже продаётся в Китае за обычную для таких устройств цену (159 юаней — около 2200 рублей) и скоро начнёт поставляться в другие страны, в том числе в Россию.Новинка получила TFT-экран диагональю 1,47 дюйма с разрешением 320×176 пикселей и частотой обновления 60 Гц, а также аккумулятор ёмкостью 300 мАч, рассчитанный на 18 дней автономной работы. Корпус пластиковый, с защитой от воды и пыли, но для плавания это устройство не предназначено. Габариты составляют 45,90×26,94×9,99 мм при массе 16,5 грамма.Redmi Smart Band 3 работает на базе HyperOS и умеет измерять пульс и уровень кислорода в крови, следит за продолжительностью и циклами сна, подсчитывает пройденные шаги и сожжённые калории. Через приложение можно менять циферблаты. В отличие от более ранних моделей, ремешок теперь не цельный, а поделен на две части и крепится к устройству на металлические застёжки.