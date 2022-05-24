Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 — ещё крупнее, чем предыдущая модель

Компания Xiaomi представила новый фитнес-браслет. Новинка ожидаемо получила название Mi Band 7 и дизайн в стиле предыдущей модели.Корпус Mi Band 7 чуть крупнее, чем у Mi Band 6, поэтому ремешки от одной модели несовместимы с другой — придётся покупать новые, старые не подойдут. Диагональ AMOLED-экрана была увеличена с 1,56 до 1,62 дюйма при разрешении 490×192 пикселей. При этом плотность изображения выросла на 25%, поэтому на экране теперь умещается ещё больше информации. Автономность фитнес-браслета не уменьшилась, поскольку ёмкость аккумулятора увеличена со 125 до 180 мАч. Корпус защищён по стандарту ATM 5, поэтому можно принимать душ и плавать не снимая браслет.Mi Band 7 поддерживает режим Always On Display, в котором на экране постоянно отображается время. Фитнес-браслет может постоянно следить за пульсом и уровнем содержания кислорода в крови, а также мониторить качество сна. Предусмотрено более 120 спортивных режимов, а циферблаты можно выбирать и менять через мобильное приложение. Из нововведений — калькулятор тренировочной нагрузки, который сообщает, сколько времени нужно на восстановление организма перед следующим этапом тренировки.Mi Band 7 будет продаваться в двух версиях — с поддержкой бесконтактных платежей через NFC и без неё за 279 или 239 юаней соответственно. В пересчёте на наши деньги получается около 2350 и 2050 рублей. Продажи в Китае начнутся 31 мая, о поставках в другие страны пока неизвестно.