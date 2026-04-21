В Китае представлен флагманский камерофон OPPO Find X9 Ultra. Когда ждать в России?

Александр


Компания OPPO представила в Китае флагманский смартфон Find X9 Ultra, разработанный совместно со шведским производителем камер Hasselblad. Устройство оснащено пятью основными камерами, включая первый в индустрии 50-мегапиксельный телеобъектив с десятикратным оптическим зумом и двадцатикратным приближением с сохранением оптического качества.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Find X9 Ultra получил 6,82-дюймовый 2K ProXDR-дисплей с частотой обновления 144 герца и пиковой яркостью 3600 нит. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащено аккумулятором ёмкостью 7050 миллиампер-часов с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 ватт и беспроводной — 50 ватт. Корпус защищён по стандартам IP66, IP68 и IP69, что гарантирует устойчивость к воде, пыли и экстремальным условиям. 



Телеобъектив реализован на базе перископической системы Quintuple Prism Reflection, в которой свет преломляется пять раз, что позволило сократить длину модуля на тридцать процентов. Основной блок камер включает два 200-мегапиксельных модуля Hasselblad. Главный сенсор Sony LYTIA 901 размером 1/1.12 дюйма имеет светосилу f/1.5, а портретный телеобъектив с трёхкратным зумом получил сенсор 1/1.28 дюйма и диафрагму f/2.2. Систему дополняют 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и отдельный сенсор цветокоррекции. Комбинация оптики обеспечивает диапазон эквивалентных фокусных расстояний от 14 до 460 миллиметров. Смартфон поддерживает съёмку с разрешением 50 Мп в форматах JPEG MAX и RAW MAX на шести фокусных расстояниях, а также предлагает девять фирменных пленочных профилей Hasselblad.

 Старший вице-президент OPPO Пит Лау назвал эту новинку самым значительным прорывом в истории компании. Предзаказ в России откроется 8 мая 2026 года, а старт продаж запланирован на 22 мая.
