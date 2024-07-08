Представлен флагманский очиститель воздуха Xiaomi MIJIA All-Effect Air Purifier Ultra Enhanced Edition. У него даже медицинский сертификат есть

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Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент полезных девайсов для дома. Сегодня бренд выпустил очиститель воздуха MIJIA All-Effect Air Purifier Ultra Enhanced Edition, который способен устранить 95 видов загрязнителей и обеспечить 10-уровневую композитную глубокую очистку воздуха.Xiaomi утверждает, что фильтры и компоненты устройства не только очищают воздух, но и устраняют сильные запахи, включая дым и запах еды. Кроме того, MIJIA All-Effect Air Purifier Ultra Enhanced Edition получил швейцарский сертификат дезодорации SGS, а также сертификат очистителя воздуха медицинского стандарта. Стерилизация осуществляется с помощью обычных УФ-ламп и других компонентов, которые уничтожают бактерии и вирусы.Само собой, гаджет подключается к приложению Mi Home для удалённого управление его функциями.Пока Xiaomi MIJIA All-Effect Air Purifier Ultra Enhanced Edition доступен только в Китае по цене 5799 юаней (~$800).