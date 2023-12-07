Представлен флагманский realme GT5 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3, перископической камерой и управлением жестами

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Сегодня, 7 декабря, бренд realme провел презентацию долгожданного флагмана realme GT5 Pro. Девайс получил впечатляюще мощные характеристики и некоторые уникальные фичи. Собрали самое главное в этом материале.realme GT5 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления от 0,5 Гц до 144 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 2160 Гц и ослепляющей пиковой яркостью в 4500 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Сама панель слегка загнута по краям.На задней панели расположен массивный блок с тремя камерами, лазерным автофокусом и светодиодной вспышкой. В realme GT5 Pro установлен основной сенсор Sony LYT-808 на 50 Мп, а также перископ Sony IMX890 на 50 Мп с 3х-кратным оптическим зумом и сверхширик на 8 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп.За производительность отвечает мощнейший чип Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Для охлаждения используется специальная испарительная камера площадью 12 000 мм².realme GT5 Pro получил заднюю панель из эко кожи в цветах Red Rock и Bright Moon. Также бренд выпустил версию Starry Night с текстурированной стеклянной спинкой.Также новинка предлагает аккумулятор ёмкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной до 50 Вт и реверсивной на 10 Вт.Среди прочих особенностей realme GT5 Pro — стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, линейный вибромотор, влагозащита IP64, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC и ИК-порт.Главная фича новинки — «воздушные жесты», прямо как в Samsung Galaxy S5. С помощью таких жестов можно разблокировать смартфон на расстоянии, не касаясь его, запустить камеру или выполнить ряд других функций. Всего предусмотрено 12 различных жестов.Пока realme GT5 Pro доступен для предзаказа только в Китае по цене от $475 за версию на 12/256 ГБ. Топовый конфиг с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит $600.