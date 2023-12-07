Представлен флагманский realme GT5 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 3, перископической камерой и управлением жестами

Сегодня, 7 декабря, бренд realme провел презентацию долгожданного флагмана realme GT5 Pro. Девайс получил впечатляюще мощные характеристики и некоторые уникальные фичи. Собрали самое главное в этом материале.
realme GT5 Pro оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2780 x 1264 пикселей, частотой обновления от 0,5 Гц до 144 Гц, частотой дискретизации сенсорного экрана 2160 Гц и ослепляющей пиковой яркостью в 4500 нит. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Сама панель слегка загнута по краям.
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На задней панели расположен массивный блок с тремя камерами, лазерным автофокусом и светодиодной вспышкой. В realme GT5 Pro установлен основной сенсор Sony LYT-808 на 50 Мп, а также перископ Sony IMX890 на 50 Мп с 3х-кратным оптическим зумом и сверхширик на 8 Мп. Разрешение селфи-камеры составляет 32 Мп.
За производительность отвечает мощнейший чип Snapdragon 8 Gen 3, работающий в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Для охлаждения используется специальная испарительная камера площадью 12 000 мм².
realme GT5 Pro получил заднюю панель из эко кожи в цветах Red Rock и Bright Moon. Также бренд выпустил версию Starry Night с текстурированной стеклянной спинкой.
Также новинка предлагает аккумулятор ёмкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной до 50 Вт и реверсивной на 10 Вт.
Главная фича новинки — «воздушные жесты», прямо как в Samsung Galaxy S5. С помощью таких жестов можно разблокировать смартфон на расстоянии, не касаясь его, запустить камеру или выполнить ряд других функций. Всего предусмотрено 12 различных жестов.
Пока realme GT5 Pro доступен для предзаказа только в Китае по цене от $475 за версию на 12/256 ГБ. Топовый конфиг с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит $600.