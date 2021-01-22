Бренд Honor представил свой новый флагман Honor V40. Презентация прошла в Китае.
Honor V40 — это первый флагман Honor, выпущенный без участия Huawei. Напомним, что недавно Huawei продала этот бренд за 15 миллиардов долларов, чтобы вывести его из-под санкций США и тем самым спасти от снижения продаж.
Honor V40 получил изогнутый по бокам OLED-экран диагональю 6,72 дюйма с 1236×2676 пикселей с частотой обновления изображения 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера размещена в вырезе, она 16-мегапиксельная и дополнена датчиком тепловой тмпературы для более быстрой и точной фокусировки на лице.
В качестве аппаратной платформы используется MediaTek Dimensity 1000+ со встроенным модемом 5G. Объём оперативной памяти 8 ГБ, в накопителе 128 или 256 ГБ. В смартфон установлен двойной вибромотор, а также модули 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.1, GPS и ГЛОНАСС. Ёмкость аккумулятора 4000 мАч, поддерживается 66-ваттная зарядка через порт USB Type-C и 50-ваттная беспроводная зарядка.
В китайской версии Honor V40, конечно же, нет сервисов Google, поскольку они заблокированы в Китае. Можно ожидать, что весной Honor выпустит международную версию новинки, которая будет называться Honor View 40, и там эти сервисы вполне могут появиться.
Honor V40 будет продаваться в Китае за 3599 или 3999 юаней в зависимости от объёма накопителя. В российской валюте это составляет приблизительно 41 230 и 46 000 рублей. Honor уже принимает предзаказы на эту новинку.
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Разве не это была цель?