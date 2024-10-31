Представлен флагманский смартфон OnePlus 13 — с мощным процессором и защитой от воды

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Компания OnePlus представила новый флагманский смартфон. Он называется OnePlus 13, работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite и стоит относительно недорого.В OnePlus 13 используется экран LTPO AMOLED диагональю 6,82 дюйма с разрешением 3168 × 1440 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 8 Elite, 12, 16 или 24 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256, 512 или 1024 ГБ, аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч со 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядками, а также модули NFC, GPS, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве операционной системы используется ColorOS 15 на базе Android 15.Корпус получил защиту от пыли и воды по стандарту IP69 (у OnePlus 12 была более слабая — IP54). Ёмкость аккумулятора, в сравнении с предшественником, увеличилась на 600 мА·ч, хотя смартфон стал чуть тоньше и легче на 7 г. Улучшения коснулись и вибромотора, теперь он способен отрабатывать 72 типа вибраций (в том числе отдачу от оружия в шутерах).Фронтальная камера осталась 32-мегапиксельная, она по-прежнему размещена в небольшом круглом вырезе в верней части экрана. Как и прежде, основные камеры размещены в массивной «шайбе», которая несимметрично смещена влево. В одном глазке размещены вспышка и датчик лазерной фокусировки, а в трёх других расположились 50-мегапиксельные фотодатчики: ширик f/1.6, ультраширик f/2.0 и телеобъектив f/2.6 с 6-кратным оптическим зумом. Как и прежде, используется оптика фирмы Hasselblad.Продажи OnePlus 13 начнутся в Китае 1 ноября, а в начале 2025 года этот смартфон будет поставляться в другие страны. Доступные цвета корпуса — синий, белый, чёрный со стилизацией под обсидиан.Цены на различные конфигурации:12 / 256 ГБ — 4499 юаней (61 200 рублей)12 / 512 ГБ — 4899 юаней (66 700 рублей)16 / 512 ГБ — 5299 юаней (72 100 рублей)24 / 1024 ГБ — 5199 юаней (70 800 рублей)