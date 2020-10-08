Компания Samsung представила смартфон Galaxy F41. Он открывает собой новую линейку Galaxy F, стоит относительно недорого и обладает большим экраном, ёмким аккумулятором и камерой с очень высоким разрешением.
Galaxy F41 очень похож на уже существующую модель Galaxy M31 — как внешне, так и по характеристикам. У этого смартфона AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+, процессор Exynos 9611, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ в накопителей и аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной зарядки.
Фронтальная камера 32-мегапиксельная, а основная камера собрана из трёх модулей (основной 64 Мп, ширик 8 Мп и 5 Мп для создания эффекта боке). Смартфон обладает пластиковым корпусом и выпущен в трёх цветах — синий, зелёный и красный.
Galaxy F41 будет продаваться в Индии с 16 октября за 16 999 рупий, но в период предзаказа его можно приобрести за 15 499 рупий (в пересчёте на российскую валюту — 17 900 и 16350 рублей соответственно). Можно ожидать, что в скором времени он появится в других странах, в том числе России, хотя не исключено, что линейка Galaxy F не получит продолжения или останется эксклюзивом для Индии.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru