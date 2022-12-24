Представлен геймерский монитор Acer Predator XB273U F с чудовищно высокой частотой обновления

Компания Acer анонсировала новый геймерский 2K-монитор Predator XB273U F с частотой обновления 360 Гц и сертификацией DisplayHDR 600.Predator XB273U F получил 27-дюймовую IPS-панель (AUO AHVA) с разрешением 2560x1440 пикселей, переменной частотой обновления (VRR) до 360 Гц, поддержкой технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, коэффициентом контрастности 1000:1 и сертификацией VESA DisplayHDR 600.На корпусе монитора расположены разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также два динамика мощностью 2 Вт. Среди прочих особенностей устройства — регулируемая подставка, безрамочный дизайн и RGB-подсветка.К сожалению, Acer пока не раскрывает стоимость и сроки начала продаж нового геймерского монитора Predator.