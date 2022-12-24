Acer Мониторы

Представлен геймерский монитор Acer Predator XB273U F с чудовищно высокой частотой обновления

Фархад

Predator XB273U F

Компания Acer анонсировала новый геймерский 2K-монитор Predator XB273U F с частотой обновления 360 Гц и сертификацией DisplayHDR 600.

Predator XB273U F получил 27-дюймовую IPS-панель (AUO AHVA) с разрешением 2560x1440 пикселей, переменной частотой обновления (VRR) до 360 Гц, поддержкой технологий Nvidia G-Sync и AMD FreeSync, коэффициентом контрастности 1000:1 и сертификацией VESA DisplayHDR 600.

Predator XB273U F

На корпусе монитора расположены разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также два динамика мощностью 2 Вт. Среди прочих особенностей устройства — регулируемая подставка, безрамочный дизайн и RGB-подсветка.

К сожалению, Acer пока не раскрывает стоимость и сроки начала продаж нового геймерского монитора Predator.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Lenovo представила идеальный монитор для фотографов и дизайнеров
Samsung представила идеальный 4K-монитор для геймеров
LG показала первый геймерский OLED-монитор UltraGear с частотой обновления 240 Гц
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу