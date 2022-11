Представлен Honor Magic Vs — флагманский смартфон со складным дисплеем по цене базового iPhone 14 Pro

8/256 ГБ — 7499 юаней ($1050 / ~64 000 рублей);

12/256 ГБ — 7999 юаней ($1120 / ~68 000 рублей);

12/512 ГБ — 8999 юаней ($1260 / ~77 000 рублей);

Magic Vs Ultimate — 10 888 юаней ($1520 / ~93 000 рублей).

В ходе своей масштабной презентации аппаратных новинок компания Honor представила второе поколение складных смартфонов — Honor Magic Vs.Девайс стал намного тоньше и легче своего предшественника благодаря совершенно новой сложной конструкции шарнира, которая к тому же обеспечивает отсутствие зазора между половинками смартфона в сложенном состоянии.Honor Magic Vs получил 7,9-дюймовый складной OLED-экран с разрешением 2272x1984 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 800 нит, а также внешний 6,45-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+.На задней панели расположены три камеры: основная на 54 Мп с сенсором Sony IMX800, сверхширокоугольная на 50 Мп и телеобъектив на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом. Девайс располагает всего одной фронталкой на 16 Мп, встроенной во внешний экран.Флагман оснащён чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, Honor выпустит версию Magic Vs Ultimate с 16/512 ГБ памяти и поддержкой стилуса Magic Pen.Среди прочих особенностей — поддержка двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC-модуль, порт USB 3.1 Gen 1 (Type-C), сканер отпечатков пальцев на боковой грани, стереодинамики с сертификацией IMAX Enhanced с DTS:X Ultra, 3 микрофона, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.Honor Magic Vs поступит в продажу в Китае с 30 ноября по следующим ценам:Глобальный релиз Honor Magic Vs состоится в первом квартале 2023 года.