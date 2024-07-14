Представлен HONOR Router 5 — самый необычный маршрутизатор с Wi-Fi 7

Фархад
HONOR

Бренд HONOR выпустил новый беспроводной маршрутизатор HONOR Router 5, который может похвастаться поддержкой Wi-Fi 7 и квадратным дизайном.

Девайс получил объёмную компоновку с пятью антеннами и широким охватом сигнала. Он предлагает скорость до 3600 Мбит/с и поддерживает технологию двухдиапазонной агрегации 4K QAM и MLO. В теории новинка работает на 48% быстрее, чем роутеры в сетях Wi-Fi 6 5 ГГц, или на 520% быстрее маршрутизаторов Wi-Fi 6 в сетях 2,4 ГГц. На корпусе расположены несколько Ethernet-портов 2,5G.

HONOR

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HONOR Router 5 получил технологию Link Turbo, которая обеспечивает работу с низкой задержкой и поддерживает ускорение сети с помощью ИИ. Кроме того, несколько маршрутизаторов бренда можно объединить в Mesh-сеть. 

HONOR

Пока HONOR Router 5 доступен только в Китае по цене 349 юаней (~$48). Ожидается, что скоро он появится и в других странах.
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Источник:
GizmoChina
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