Представлен Huawei Nova 11i — самый доступный смартфон новой серии

Сегодня, 1 мая, компания Huawei официально представила четвёртый смартфон серии Nova 11 под названием Nova 11i. Собрали всё самое интересное о бюджетной новинке.Внешне новинка больше напоминает Nova 10 SE. В отличие от других устройств серии Nova 11, в ней нет ударопрочного стекла Kunlun и спутниковой связи.Huawei Nova 11i получил 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+ (2388x1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации сенсора 270 Гц. На задней панели расположены две камеры: основная на 48 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.В этой модели установлен бюджетный чипсет Qualcomm Snapdragon 680 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.Среди прочих уникальных особенностей — впечатляющий звук через внешний динамик, поскольку он предлагает усиление громкости до 88 дБ и аудиотехнологию Histen 8.1, оболочка EMUI 13 на базе Android 12, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC-модуль, порт USB-C, функция разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.Huawei Nova 11i пока доступен только в ЮАР по цене ~$320, но предполагается, что в других регионах цена будет значительно ниже.

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