Представлен картхолдер для iPhone, который сложно потерять

Артем
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А если пропажа случилась, отследить аксессуар — дело пары минут.

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Компания Nomad выпустила в продажу картхолдер Leather Mag Wallet. Внешне аксессуар для iPhone мало чем отличается от других премиальных продуктов подобного типа: тонкое исполнение, четыре отсека для хранения карт, кожа Horween, что со временем темнеет, словно настоящая. Но главная особенность — встроенная карта отслеживания, совместимая с приложением «Локатор». 


Так Nomad Leather Mag Wallet покажет, где аксессуар находится прямо сейчас, а не его последнее местоположение, как в случае с аналогичным гаджетом от Apple. Встроенный аккумулятор рассчитан на пять месяцев непрерывной работы и заряжается любым устройством с поддержкой Qi или MagSafe.

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Картхолдер от Nomad выпускается в двух цветах: черный и коричневый. На сайте компании за него просят $80 (~ 6 тыс руб).
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Источник:
Nomad
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Комментарии

+32
TheEwb
С таким подходом дешевле айфон потерять а не кард холдер на 4 карты
час назад в 20:57
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