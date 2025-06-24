Представлен картхолдер для iPhone, который сложно потерять





А если пропажа случилась, отследить аксессуар — дело пары минут. А если пропажа случилась, отследить аксессуар — дело пары минут. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Компания Nomad выпустила в продажу картхолдер Leather Mag Wallet. Внешне аксессуар для iPhone мало чем отличается от других премиальных продуктов подобного типа: тонкое исполнение, четыре отсека для хранения карт, кожа Horween, что со временем темнеет, словно настоящая. Но главная особенность — встроенная карта отслеживания, совместимая с приложением «Локатор».Так Nomad Leather Mag Wallet покажет, где аксессуар находится прямо сейчас, а не его последнее местоположение, как в случае с аналогичным гаджетом от Apple. Встроенный аккумулятор рассчитан на пять месяцев непрерывной работы и заряжается любым устройством с поддержкой Qi или MagSafe.Картхолдер от Nomad выпускается в двух цветах: черный и коричневый. На сайте компании за него просят $80 (~ 6 тыс руб).