Представлен картхолдер для iPhone, который сложно потерять

А если пропажа случилась, отследить аксессуар — дело пары минут.
Так Nomad Leather Mag Wallet покажет, где аксессуар находится прямо сейчас, а не его последнее местоположение, как в случае с аналогичным гаджетом от Apple. Встроенный аккумулятор рассчитан на пять месяцев непрерывной работы и заряжается любым устройством с поддержкой Qi или MagSafe.
Картхолдер от Nomad выпускается в двух цветах: черный и коричневый. На сайте компании за него просят $80 (~ 6 тыс руб).
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