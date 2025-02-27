Представлен люксовый электромобиль Xiaomi SU7 Ultra. Дорого, но стоит того!

Александр


Помимо нового флагманского смартфона, компания Xiaomi представила ещё одну новинку — электромобиль SU7 Ultra. Он будет продаваться в Китае за 530 тысяч юаней и дороже, в зависимости от комплектации и отделки, что в пересчёте на российскую валюту составляет 6,3 миллиона рублей.

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По словам главы Xiaomi Лея Джуна, SU7 Ultra — один из самых быстрых четырёхдверных седанов и задаёт новые стандарты в сегменте лакшери-автомобилей, по многим параметрам превосходя Porsche Taycan Turbo GT, который стоит в четыре раза дороже. Новый электромобиль Xiaomi обладает поддержкой технологии беспилотного вождения Hyper-Autonomous Driving.



В отделке сидений, руля и спойлера используется карбон. Тормозная система карбон-керамическая, обеспечивающая полную остановку при движении на скорости 100 км/ч за 30,8 м. Поддерживается гоночный режим Track Mode, в котором на экран выводится изображение трассы и различные показатели (например, время прохождения каждого круга). Максимальная скорость SU7 Ultra составляет 350 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч осуществляется за 1,98 с. Тройной мотор выдаёт мощность 1548 лошадиных сил, запаса энергии хватает на 630 км, а зарядка аккумулятора была значительно ускорена в сравнении с предыдущими моделями (теперь он заряжается с 10% до 80% всего за 11 минут). В продажу поступят пять цветовых вариантов: жёлтый, тёмно-зелёный, серый, чёрный и белый.

Лей Джун заявил, что компания планирует ежегодно продавать около 10 тысяч экземпляров SU7 Ultra. Xiaomi уже выпускает электромобили SU7, SU7 Pro и SU7 Max, за первые девять месяцев компания собрала от потенциальных покупателей 248 тысяч предзаказов, из которых были исполнены 135 тысяч, а остальные ждут своей очереди. Аналитики подсчитали, что Xiaomi продаёт ежеквартально 70 тысяч электромобилей на 16,3 миллиарда юаней (около 193 миллиардов рублей). Ожидается, что в этом году ассортимент пополнится ещё одной моделью — YU7 SUV.

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Комментарии

+4791
Carter_Mayers
Люксовый по отношению к китайскому автопрому, странно звучит. Вылезли такие без году неделя и сразу стали топом и люксом. Люкс, топ, элита это Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin и иже с ними. Но никак не тазик от Сяоми. Даже самые дорогие китайцы, в сравнение с действительно крутыми производителями, не торт, дешевизной от них веет, даже от хваленного Hongqi, который якобы конкурент Мерсам и Ауди. Вот хоть убей, сидел в этом чуде E-HS9, выглядит не плохо, но ни разу ни Мерс, Ауди или БМВ. Натыкать кучу экранов, добавить сто опций и попытаться повторить за кем-то, не значит сделать так же хорошо. Хоть немцы и оставляют желать лучшего в плане качества уже давно, но китайцы ещё хуже будут
Вчера в 18:20
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tellurian
+2174
tellurian Carter_Mayers
Качество отделки у некоторых китайцев лучше, чем у БМВ и мерса в младших классах, и они дороже китайцев.
Немцы стали экономить и думать, что из белки брать за имя. Вот опыт от вождения у немцев пока лучше. Но китайцы переманивают лучшие умы из Европы и сша. Они учатся и быстро.
Вчера в 18:34
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