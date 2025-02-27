Представлен люксовый электромобиль Xiaomi SU7 Ultra. Дорого, но стоит того!





Помимо Помимо нового флагманского смартфона , компания Xiaomi представила ещё одну новинку — электромобиль SU7 Ultra. Он будет продаваться в Китае за 530 тысяч юаней и дороже, в зависимости от комплектации и отделки, что в пересчёте на российскую валюту составляет 6,3 миллиона рублей. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам главы Xiaomi Лея Джуна, SU7 Ultra — один из самых быстрых четырёхдверных седанов и задаёт новые стандарты в сегменте лакшери-автомобилей, по многим параметрам превосходя Porsche Taycan Turbo GT, который стоит в четыре раза дороже. Новый электромобиль Xiaomi обладает поддержкой технологии беспилотного вождения Hyper-Autonomous Driving.





В отделке сидений, руля и спойлера используется карбон. Тормозная система карбон-керамическая, обеспечивающая полную остановку при движении на скорости 100 км/ч за 30,8 м. Поддерживается гоночный режим Track Mode, в котором на экран выводится изображение трассы и различные показатели (например, время прохождения каждого круга). Максимальная скорость SU7 Ultra составляет 350 км/ч, разгон с 0 до 100 км/ч осуществляется за 1,98 с. Тройной мотор выдаёт мощность 1548 лошадиных сил, запаса энергии хватает на 630 км, а зарядка аккумулятора была значительно ускорена в сравнении с предыдущими моделями (теперь он заряжается с 10% до 80% всего за 11 минут). В продажу поступят пять цветовых вариантов: жёлтый, тёмно-зелёный, серый, чёрный и белый.



Лей Джун заявил, что компания планирует ежегодно продавать около 10 тысяч экземпляров SU7 Ultra. Xiaomi уже выпускает электромобили SU7, SU7 Pro и SU7 Max, за первые девять месяцев компания собрала от потенциальных покупателей 248 тысяч предзаказов, из которых были исполнены 135 тысяч, а остальные ждут своей очереди. Аналитики подсчитали, что Xiaomi продаёт ежеквартально 70 тысяч электромобилей на 16,3 миллиарда юаней (около 193 миллиардов рублей). Ожидается, что в этом году ассортимент пополнится ещё одной моделью — YU7 SUV.

