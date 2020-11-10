Mac mini

Очередная новинка с презентации Apple — настольный компьютер Mac mini. В обновлённой модели используется 8-ядерный процессор M1, благодаря чему производительность ЦПУ в сравнении с предыдущей 4-ядерной версией выросла с три раза, а скорость обработки графики увеличилась в шесть раз.

Apple рекомендует использовать эту модель Mac mini разработчикам приложений, музыкантам и профессионалам, работающим с изображениями и видео. Кроме того, на нём можно запускать игры с 3D-графикой. Кроме того, благодаря использованию процессора M1, в линейке Mac mini впервые используются нейронные вычисления на встроенном чипе.

Mac mini

По словам Apple, Mac mini в десять раз меньше традиционных десктопных компьютеров и в пять раз производительнее популярных моделей ПК. Объём оперативной памяти — до 16 ГБ, а в SSD-накопителе может быть до 2 ТБ.

Mac mini с процессором M1 будет продаваться в США по цене 699 долларов. Это на 100 долларов дешевле, чем Mac mini предыдущего поколения.


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