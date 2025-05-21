Представлен Marshall Heston 120 — первый саундбар легендарного бренда







Британский производитель аудиотехники Британский производитель аудиотехники Marshall представил свой дебютный саундбар Heston 120 — компактное, но мощное устройство с 11 встроенными динамиками и поддержкой объёмного звучания Dolby Atmos. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Общая мощность системы акустической панели составляет 150 Вт. Дизайн Marshall Heston 120 сохраняет классические черты бренда с аналоговыми регуляторами громкости и тембра.Подключается девайс по HDMI 2.1, Bluetooth (SBC, LC3, AAC) и Wi-Fi 6 с поддержкой Google Cast и AirPlay 2. Настройка и управление доступны через фирменное мобильное приложение или физические элементы на корпусе устройства.Marshall Heston 120 уже доступен для предзаказа по цене $999. Ждём, когда такие появятся на местных маркетплейсах.