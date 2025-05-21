Представлен Marshall Heston 120 — первый саундбар легендарного бренда

Фархад

Heston

Британский производитель аудиотехники Marshall представил свой дебютный саундбар Heston 120 — компактное, но мощное устройство с 11 встроенными динамиками и поддержкой объёмного звучания Dolby Atmos.

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Общая мощность системы акустической панели составляет 150 Вт. Дизайн Marshall Heston 120 сохраняет классические черты бренда с аналоговыми регуляторами громкости и тембра.

Heston

Подключается девайс по HDMI 2.1, Bluetooth (SBC, LC3, AAC) и Wi-Fi 6 с поддержкой Google Cast и AirPlay 2. Настройка и управление доступны через фирменное мобильное приложение или физические элементы на корпусе устройства.

Marshall Heston 120 уже доступен для предзаказа по цене $999. Ждём, когда такие появятся на местных маркетплейсах.
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Источник:
Marshall
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Комментарии

+4
redlac77
крутая однако 👍
час назад в 18:58
#
tellurian
+2407
tellurian redlac77
Надо слушать. Дизайн красивый.
44 минуты назад
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+4
redlac77
только приложение для управления так же только на английском языке будет? имею ввиду как у наушников ....
часов назад в 18:59
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