Представлен мини-ПК Chuwi LarkBox X 2023 с процессором Intel N100. Стоит сущие копейки

Компания Chuwi представила новый компактный компьютер под названием LarkBox X 2023. По сути это, более доступная версия оригинального LarkBox с меньшим объёмом памяти и процессором Intel вместо AMD.Новинка получила четырехъядерный процессор Intel N100 (Alder Lake-N) со встроенной видеокартой iGPU Intel UHD Graphics Xe. По одноядерной производительности Intel N100 не уступает AMD Ryzen 7 3750H, но в многоядерных задачах заметны подлагивания.Базовая версия LarkBox X 2023 поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем на 512 ГБ. На корпусе расположены два порта Ethernet (скорость до 2,5 Гбит/с), 4 порта USB-A, порт USB-C, DisplayPort, 3,5-мм аудиоразъём и HDMI.Chuwi LarkBox X 2023 уже доступен в некоторых странах по цене $199. Это вдвое дешевле оригинальной модели LarkBox.