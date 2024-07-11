Представлен мини-ПК T-Box Pro. Он настолько компактный, что помещается в ладонь

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Китайский производитель компьютеров Szbox представил суперкомпактный мини-ПК T-Box Pro с процессором Intel N100 и двумя Ethernet-портами.Szbox T-Box Pro получился довольно компактным. Его габариты составляют 7,3 х 7,3 х 4,3 см, а вес — 200 г. Процессором Intel N100 с четырьмя вычислительными ядрами и тактовой частотой до 3,4 ГГц дополняют 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5-4300 и SSD M.2 2242 объёмом до 2 ТБ. На корпусе T-Box Pro расположены порты USB-C х2, USB-A x2, HDMI х1 и Ethernet х2 со скоростью передачи до 1 Гбит/с.T-Box Pro пока доступен в Китае по цене от $145.