Представлен Minimal Phone — маленький, с физической клавиатурой и экраном E Ink

Американская компания Minimal разработала смартфон, который сильно отличается от всего того, что представлено на рынке в настоящий момент. Её смартфон идёт абсолютно вразрез с трендами: у него нет большого и яркого экрана, зато имеется миниатюрный корпус и физическая QWERTY-клавиатура, а матрица E Ink выглядит невзрачно, но позволяет добиться приличной автономности.
В Minimal Phone планируется использовать кастомную Android-сборку MinimalOS, в которой будет поддерживаться большая часть приложений для Android. Обещан выпуск обновлений операционной системы на протяжении пяти лет с момента появления этого смартфона в продаже. Подробные характеристики устройства пока не определены, но известно, что его габариты составят 120×72×10 мм и будет предусмотрена поддержка сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth. Внутри будет стоять аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч, которого хватит примерно на четыре дня использования от одной зарядки. На 80% его можно будет зарядить за полчаса, а полностью за час.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Использование монохромной матрицы E Ink сопряжено с некоторыми ограничениями. Этот тип экрана подходит для отображения статичной информации (например, текста) и непригоден для игр и просмотра видео или цветных фотографий.
Minimal Phone будет стоить всего 400 долларов, но это устройство выпустят только в том случае, если на краудфандинге наберётся достаточно средств для производства как минимум трёх тысяч экземпляров. Когда этот смартфон начнёт продаваться, неизвестно, производитель рекомендует всем заинтересованным присоединиться к списку ожидающих.
Проморолик Minimal Phone не раскрывает подробностей об этом смартфоне, а скорее критикует то, насколько сильно пользователи подсели на красочный контент в соцсетях.