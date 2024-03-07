Представлен модульный ноутбук с двумя экранами. Сложно не захотеть такой себе

Александр


Компания Compal представила концепт ноутбука DualFlip. В основном она известна как контрактный ODM-производитель устройств, принимающий заказы от крупных брендов (Apple, Lenovo, HP, Dell и других), а в свободное время занимается собственными разработками.

DualFlip был отмечен наградой iF Design Guide за уникальную идею и необычный дизайн, и стоит признать, что приз действительно заслуженный. Этот ноутбук отличается от других подобных устройств тем, что обладает двумя экранами и его можно раскладывать на составные части. Основной блок — корпус, в котором размещается вычислительная начинка, система охлаждения, аккумулятор, USB-порты, тачпад и клавиатура. Дополнительные — сенсорные экраны с матрицами диагональю 13,3 дюйма.

К нему может подключаться один или два экрана, причём поддерживается даже беспроводная передача изображения. Их можно размещать как горизонтально (бок о бок), так и вертикально (друг над другом). В первом случае получается высокое изображение, а во втором широкое. Конечно, их также можно расположить на некотором расстоянии друг от друга и использовать независимо (например, на одном заниматься работой, а на другом смотреть кино или следить за соцсетями).



Это устройство можно использовать как обычный ноутбук, компьютер с расширенным рабочим пространством или в качестве планшета. Сценарии использования проиллюстрированы на фотографиях, и судя по ним, в качестве целевой аудитории DualFlip выбраны программисты, дизайнеры, художники, финансовые аналитики и трейдеры.

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Комментарии

tellurian
+1592
tellurian
Забавная идея. Вопрос в цене и качестве. Я бы попробовал.
час назад в 12:55
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Mers
+4965
Mers
Уже Razer Project Valerie, с тремя экранами, не катит?😏
час назад в 13:24
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