Представлен модульный ноутбук с двумя экранами. Сложно не захотеть такой себе

Компания Compal представила концепт ноутбука DualFlip. В основном она известна как контрактный ODM-производитель устройств, принимающий заказы от крупных брендов (Apple, Lenovo, HP, Dell и других), а в свободное время занимается собственными разработками.DualFlip был отмечен наградой iF Design Guide за уникальную идею и необычный дизайн, и стоит признать, что приз действительно заслуженный. Этот ноутбук отличается от других подобных устройств тем, что обладает двумя экранами и его можно раскладывать на составные части. Основной блок — корпус, в котором размещается вычислительная начинка, система охлаждения, аккумулятор, USB-порты, тачпад и клавиатура. Дополнительные — сенсорные экраны с матрицами диагональю 13,3 дюйма.К нему может подключаться один или два экрана, причём поддерживается даже беспроводная передача изображения. Их можно размещать как горизонтально (бок о бок), так и вертикально (друг над другом). В первом случае получается высокое изображение, а во втором широкое. Конечно, их также можно расположить на некотором расстоянии друг от друга и использовать независимо (например, на одном заниматься работой, а на другом смотреть кино или следить за соцсетями).





Это устройство можно использовать как обычный ноутбук, компьютер с расширенным рабочим пространством или в качестве планшета. Сценарии использования проиллюстрированы на фотографиях, и судя по ним, в качестве целевой аудитории DualFlip выбраны программисты, дизайнеры, художники, финансовые аналитики и трейдеры.





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