Компания MSI анонсировала огромный геймерский ультраширокий монитор с матрицей QD-OLED. В нём использованы самые передовые на сегодняшний день технологии.
Монитор получил странное наименование Project 491C и обладает плоской матрицей диагональю 49 дюймов с разрешением UWQHD (5120 × 1440 пикселей) и частотой обновления до 240 Гц. Технология QD-OLED предусматривает совмещение органических светодиодов с квантовыми точками, что даёт более яркое и естественное изображение с минимальными задержками.
Все подробности об этом мониторе будут раскрыты на выставке CES 2023 в январе следующего года. Там же, вероятно, будет озвучена цена, и вряд ли стоит рассчитывать на то, что она будет низкой.
Представлен монитор, о котором вы будете мечтать в ближайшие годы
Александр Кузнецов —
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia