Представлен моноблок Huawei MateStation X 2023

Китайский производитель гаджетов Huawei представил обновлённый моноблок MateStation X с мощным процессором Intel Core i9-12900H, сенсорным экраном, цельнометаллическим корпусом и аудиосистемой Devialet.Huawei MateStation X 2023 оснащён 28,2-дюймовым сенсорным LCD-дисплеем с разрешением 3840x2560 пикселей, соотношением сторон 3:2, 98%-охватом цветовой гаммы P3 и 100% sRGB.Моноблок получил процессор Intel Core i9-12900H, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 512 ГБ/1 ТБ.На корпусе расположены три динамика, разработанные совместно с французской аудиофирмой Devialet, два порта USB-C (USB 3.2 Gen 1) с выходной мощностью 10 Вт, два порта USB-A (USB 3.2 Gen 1) и аудиоразъём. Среди прочих особенностей — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, комплектная беспроводная клавиатура со встроенным сканером отпечатков пальцев и мышь.Пока Huawei MateStation 2023 можно приобрести только в Китае по цене 11 999 юаней ($1650) за версию с 512 ГБ памяти и 12 999 юаней ($1785) за модель на 1 ТБ.