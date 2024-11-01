Представлен мощный и портативный аккумулятор Xenium P2210

Артем
Снимок экрана 2024-11-01 141440.png

Устройство сочетает в себе стильный дизайн, большую емкость, быструю зарядку и высокую мощность. Идеально для туризма и путешествий.

Пауэрбанк выполнен в минималистичном дизайне и имеет прочный металлический корпус черного цвета. Мощность устройства составляет 22,5 Вт, а емкость — 10 000 мА·ч. Этого хватит, чтобы подзарядить смартфон, беспроводные наушники, планшет и камеру. А сделать это моментально позволят технологии быстрой зарядки PD3.0 и QC3.0.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Xenium P2210 компактный — всего 147×66×15 мм при весе 254 г. Это делает его удобным для повседневного использования и позволяет бросить в сумку, рюкзак, поместиться даже в карман. А прочный корпус придает аккумулятору элегантный вид и защищает при падении.

Одной из главных фишек Xenium P2210 является наличие дисплея с уровнем заряда. Он позволяет пользователям точно контролировать количество оставшейся энергии. Аккумулятор имеет входные порты USB-C и micro USB, а также выходные — USB-C и USB-A, что позволяет подключать разные гаджеты. Аккумулятор безопасен, благодаря защите от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.

Характеристики:

⦁ Размеры: 147×66×15 мм, вес 254 г;
⦁ Емкость: 10 000 мАч (Li-Pol);
⦁ Мощность: 22,5 Вт;
⦁ Напряжение: 4,5 В;
⦁ Ток: 5 А;
⦁ Корпус: металл;
⦁ Цвет: черный;
⦁ Индикация: дисплей;
⦁ Входные разъемы: 1 × USB type-C, 1 × micro USB;
⦁ Выходные разъемы:1 × USB type-C, 1 × USB type-A;
⦁ Виды защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки;
⦁ Беспроводная зарядка: нет.

Цена Xenium P2210 составит 2 190 руб.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила необычный портативный диспенсер. Он нагревает воду всего за 3 секунды
Часы Casquette 2.0 от Girard-Perregaux — идеальный способ выделиться из толпы. Раздражающе дорого, но эффект гарантирован
Magic Mouse скользит в руках и неудобно заряжается? Dreamouse — достойная альтернатива без недостатков

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также