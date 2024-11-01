Представлен мощный и портативный аккумулятор Xenium P2210

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Устройство сочетает в себе стильный дизайн, большую емкость, быструю зарядку и высокую мощность. Идеально для туризма и путешествий.Пауэрбанк выполнен в минималистичном дизайне и имеет прочный металлический корпус черного цвета. Мощность устройства составляет 22,5 Вт, а емкость — 10 000 мА·ч. Этого хватит, чтобы подзарядить смартфон, беспроводные наушники, планшет и камеру. А сделать это моментально позволят технологии быстрой зарядки PD3.0 и QC3.0.Xenium P2210 компактный — всего 147×66×15 мм при весе 254 г. Это делает его удобным для повседневного использования и позволяет бросить в сумку, рюкзак, поместиться даже в карман. А прочный корпус придает аккумулятору элегантный вид и защищает при падении.Одной из главных фишек Xenium P2210 является наличие дисплея с уровнем заряда. Он позволяет пользователям точно контролировать количество оставшейся энергии. Аккумулятор имеет входные порты USB-C и micro USB, а также выходные — USB-C и USB-A, что позволяет подключать разные гаджеты. Аккумулятор безопасен, благодаря защите от короткого замыкания, перегрева и перегрузки.: 147×66×15 мм, вес 254 г;10 000 мАч (Li-Pol);22,5 Вт;4,5 В;5 А;металл;черный;дисплей;1 × USB type-C, 1 × micro USB;1 × USB type-C, 1 × USB type-A;от короткого замыкания, от перегрева, от перегрузки;⦁ Беспроводная зарядка: нет.Цена Xenium P2210 составит 2 190 руб.