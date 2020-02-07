











Компания Motorola представила два новых смартфона — Moto G Power и Moto G Stylus. Они очень похожи друг на друга, но отличаются памятью и камерами, а также тем, что у первого нет стилуса, а у второго он есть.Обе модели оснащены LCD-экраном диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, процессором Qualcomm Snapdragon 655, 4 ГБ оперативной памяти, 16-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.В Moto G Power в два раза больше постоянной памяти, чем в Moto G Stylus — 128 ГБ. Кроме того, смартфоны получили немного разные камеры: в Moto G Power используется набор 48 + 8 + 2 Мп, а главный модуль в Moto G Stylus 16-мегапиксельный (вспомогательные такие же — 8-мегапиксельный ширик и 2-мегапиксельный датчик глубины).Электронное перо в Moto G Stylus может использоваться для рисования, создания заметок и рукописного ввода текста. Таких широких возможностей, как у стилуса от Galaxy Note (например, дистанционное управление приложениями), у него нет. Стилус прячется в корпусеMoto G Power и Moto G Stylus стоят по-разному. Первая модель будет продаваться в США за 249 долларов, а вторая за 299 долларов. Информации о поставках в другие страны пока нет.