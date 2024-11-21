Представлен необычный аналог Apple Pencil Pro за $32. Он толстый и проводной, но работает с любым iPad







Создатели популярного стилуса SonarPen анонсировали новую версию аксессуара для рисования практически на любой модели iPad. При этом SonarPen 2 подключается по кабелю, но предлагает все функции Apple Pencil Pro. Создатели популярного стилуса SonarPen анонсировали новую версию аксессуара для рисования практически на любой модели iPad. При этом SonarPen 2 подключается по кабелю, но предлагает все функции Apple Pencil Pro. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Главный плюс SonarPen 2 — его не нужно заряжать. Достаточно просто подключить стилус по кабелю USB-C к iPad (для старых моделей предлагают использовать переходник на Lightning) и открыть совместимое приложение, чтобы начать творить. Для комфортного хранения кабель можно намотать на сам стилус.Девайс также получил чувствительность к нажатию, кнопку быстрого запуска приложений и поддержку других жестов Apple Pencil Pro. SonarPen 2 совместим с утилитами ibis Paint X, HiPaint, Zen Brush 2, FlipaClip и некоторыми другими. Создатели также ведет переговоры с разработчиками приложений Procreate и Clip Studio Paint.Самый весомый аргумент в пользу покупки SonarPen 2 — цена. Стилус стоит всего $32, но сроки начала продаж пока не раскрываются.