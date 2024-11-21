Представлен необычный аналог Apple Pencil Pro за $32. Он толстый и проводной, но работает с любым iPad

Фархад



Создатели популярного стилуса SonarPen анонсировали новую версию аксессуара для рисования практически на любой модели iPad. При этом SonarPen 2 подключается по кабелю, но предлагает все функции Apple Pencil Pro.

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Главный плюс SonarPen 2 — его не нужно заряжать. Достаточно просто подключить стилус по кабелю USB-C к iPad (для старых моделей предлагают использовать переходник на Lightning) и открыть совместимое приложение, чтобы начать творить. Для комфортного хранения кабель можно намотать на сам стилус.



Девайс также получил чувствительность к нажатию, кнопку быстрого запуска приложений и поддержку других жестов Apple Pencil Pro. SonarPen 2 совместим с утилитами ibis Paint X, HiPaint, Zen Brush 2, FlipaClip и некоторыми другими. Создатели также ведет переговоры с разработчиками приложений Procreate и Clip Studio Paint.

Самый весомый аргумент в пользу покупки SonarPen 2 — цена. Стилус стоит всего $32, но сроки начала продаж пока не раскрываются.
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Источник:
GSM Arena
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