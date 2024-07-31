Представлен Nothing Phone (2a) Plus — недорогой смартфон с дизайном, который сразу бросается в глаза

Александр



Компания Nothing представила очередную новинку — смартфон Phone (2a) Plus. Он получил частично флагманские характеристики и очень необычный дизайн, хотя и стоит относительно недорого.

В Phone (2a) Plus установлен процессор Dimensity 7350 Pro — это разогнанная модификация Dimensity 7200 Pro, созданная специально по заказу Nothing. Она показывает 10-процентный прирост производительности ЦП и 30-процентный прирост производительности графики. В качестве экрана используется AMOLED-матрица диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера 50-мегапиксельная с возможностью записи 4K-видео, в основной камере задействованы два модуля, тоже по 50 Мп — обычный и ультраширокий. Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает 50-ваттную проводную зарядку.



В качестве операционной системы используется оболочка Nothing OS 2.6 на базе Android 14 со встроенным ChatGPT и виджетом News Reporter, который читает новости вслух голосом финансового директора Nothing Тима Холброу.



Nothing уже начала принимать предзаказы новинки — по цене 399 долларов (около 34 тысяч рублей) за версию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Продажи в разных странах мира начнутся 3 августа.

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Комментарии

+336
d’Autriche
Узнаваемый урод
час назад в 16:51
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+114
unfailingsky
Красивый аппарат
час назад в 17:09
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