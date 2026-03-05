Представлен Nothing Phone (4a) и наушники Headphone (a). Выглядят намного дороже своей цены!

Компания Nothing представила новые устройства в рамках мероприятия, посвящённого продуктам серии (a). Главными новинками стали смартфоны среднебюджетного сегмента Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro, а также полноразмерные наушники Nothing Headphone (a).
Технические характеристики смартфонов различаются в деталях. Phone (4a) получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 7s Gen 4, тогда как Pro-версия оснащена 6,83-дюймовым дисплеем на 144 Гц и чипом Snapdragon 7 Gen 4. Оба устройства имеют тройную основную камеру, включающую в себя 50-мегапиксельный перископический модуль с 3,5-кратным оптическим зумом, при этом Pro-модель обладает сенсором Sony LYT700C и предлагает цифровой зум до 140x.
Ёмкость аккумулятора в новинках составляет 5080 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт. Устройства работают под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Производитель обещает три крупных обновления операционной системы и шесть лет выпуска патчей безопасности. В продаже будут доступны версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.
Вместе со смартфонами была представлена бюджетная версия наушников Nothing Headphone (a). Модель весом 310 грамм оснащена 40-миллиметровыми драйверами с титановым покрытием мембраны и поддерживает кодеки LDAC, AAC и SBC. Заявленная автономность достигает 135 часов без активного шумоподавления и 75 часов при его включении.
Стоимость Nothing Phone (4a) в Европе стартует от 349 евро (почти 32 тысячи рублей) за версию 8 + 128 ГБ, а Nothing Phone (4a) Pro — от 479 евро (около 44 тысяч рублей) за аналогичную конфигурацию. Цена на наушники Nothing Headphone (a) установлена на уровне 149 фунтов стерлингов (примерно 14,5 тысяч рублей). Продажи новинок в некоторых странах начнутся в середине марта 2026 года.