Представлен Nothing Phone (4a) и наушники Headphone (a). Выглядят намного дороже своей цены!





Компания Nothing представила новые устройства в рамках мероприятия, посвящённого продуктам серии (a). Главными новинками стали смартфоны среднебюджетного сегмента Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro, а также полноразмерные наушники Nothing Headphone (a). Компания Nothing представила новые устройства в рамках мероприятия, посвящённого продуктам серии (a). Главными новинками стали смартфоны среднебюджетного сегмента Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro, а также полноразмерные наушники Nothing Headphone (a). Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Обе модели смартфонов сохранили фирменный прозрачный стиль, но получили обновлённые версии световой индикации Glyph. Phone (4a) оснащён горизонтальной полосой Glyph Bar, состоящей из 63 мини-светодиодов, сгруппированных в семь квадратов. Phone (4a) Pro использует более сложную систему Glyph Matrix из 137 диодов, она занимает на 57% большую площадь и стала вдвое ярче предшественников, позволяя отображать таймеры и индикаторы.Технические характеристики смартфонов различаются в деталях. Phone (4a) получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и процессор Snapdragon 7s Gen 4, тогда как Pro-версия оснащена 6,83-дюймовым дисплеем на 144 Гц и чипом Snapdragon 7 Gen 4. Оба устройства имеют тройную основную камеру, включающую в себя 50-мегапиксельный перископический модуль с 3,5-кратным оптическим зумом, при этом Pro-модель обладает сенсором Sony LYT700C и предлагает цифровой зум до 140x.Ёмкость аккумулятора в новинках составляет 5080 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 50 Вт. Устройства работают под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Производитель обещает три крупных обновления операционной системы и шесть лет выпуска патчей безопасности. В продаже будут доступны версии с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ.Вместе со смартфонами была представлена бюджетная версия наушников Nothing Headphone (a). Модель весом 310 грамм оснащена 40-миллиметровыми драйверами с титановым покрытием мембраны и поддерживает кодеки LDAC, AAC и SBC. Заявленная автономность достигает 135 часов без активного шумоподавления и 75 часов при его включении.Наушники получили систему активного шумоподавления до 40 дБ и защиту от пыли и влаги по стандарту IP52. Особенностью модели стала функция удалённого управления камерой смартфона с помощью тактильной кнопки на корпусе. Доступны четыре цветовых варианта: чёрный, белый, розовый и жёлтый.Стоимость Nothing Phone (4a) в Европе стартует от 349 евро (почти 32 тысячи рублей) за версию 8 + 128 ГБ, а Nothing Phone (4a) Pro — от 479 евро (около 44 тысяч рублей) за аналогичную конфигурацию. Цена на наушники Nothing Headphone (a) установлена на уровне 149 фунтов стерлингов (примерно 14,5 тысяч рублей). Продажи новинок в некоторых странах начнутся в середине марта 2026 года.